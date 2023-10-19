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Giriş Tarihi: 19.10.2023 23:59

Fenerbahçe Beko, sahasında LDLC ASVEL'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, sahasında LDLC ASVEL’i mağlup etti

Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 101-86 mağlup etti.

Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 101-86 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 3'üncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ASVEL ise 4'üncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. LDLC ASVEL'in ilk 5'i ise Paris Lee, Frank Jackson, Charles Kahudi, Joffrey Lauvergne ve Youssoupha Fall'dan oluştu.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fransız ekibi, Jackson ve Lee'nin skorer oyunuyla ilk periyodu 28-16 önde kapattı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım Calathes ve Wilbekin ile etkili olmaya çalışsa da farkın kapanmasına izin vermeyen ASVEL, soyunma odasına 55-42 üstün girdi.

İkinci yarıya sert savunma ve etkili hücumla başlayan Fenerbahçe Beko, 28'inci dakikada önce eşitliği yakaladı: 66-66. Guduric, Hayes-Davis ve Calathes ile hücum ritmini koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 72-70 önde gitti.

Son periyotta Tarık Biberovic'in de oyuna ağırlığını koymasıyla üst üste basketler bularak farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, 38'inci dakikada çift haneleri buldu: 93-82. Kalan sürede farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, maçı da 101-86 kazandı.

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Fenerbahçe Beko, sahasında LDLC ASVEL'i mağlup etti
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