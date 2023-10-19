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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Milli forma her şeyin üstünde

Milli forma her şeyin üstünde

“Larkin ve Wilbekin’in yaklaşımından rahatsızlık duyduk. Ay-Yıldızımızı önde tutarız. Cedi de Milli Takım’da oynamak istemedi. Bunu neden istemediklerini onlar bilir”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu; Türkiye Sigorta'nın Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru olduğu toplantının ardından Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Cedi Osman ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'te oynayan Larkin ve Fenerbahçe forması giyen Wilbekin'in cezasının hukuksal bir süreç olduğuna vurgu yapan başkan Türkoğlu, "Tahkim kurulumuzun milli formaya olan duyarlılığını kutlamak istiyorum. Milli forma her şeyin üzerindedir. İki arkadaşımızın bizi rahatsız eden noktalardan bir tanesi, milli formaya yaklaşımlarından dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ve bu süreci başlattığımızı herkesin bilmesini isteriz. Bundan sonra tekrar bir devşirme yoluna gidersek sanırım iyi bir emsal teşkil edecek. Sonuçta Milli Takımımızı her şeyden önde tutan insanlarız. Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.




'KİMSEYİ ZORLA GETİREMEYİZ'
NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın Milli Takım'a gelmek istemediğini söyleyen Başkan, "Cedi yazın ekibimizle görüştü. Milli Takım'da oynamak istemediğini bize bildirdi. Kimsenin zorla ya da isteksiz olarak Milli Takım'a gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, Milli Takım'da neden oynamak istemediklerini onlar bilir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur" ifadelerini kullandı.

TÜRKIYE SIGORTA POTAYA 2. KEZ SPONSOR
BASKETBOL Süper Lig'in ardından Türkiye Basketbol Ligi'nin de isim sponsoru Türkiye Sigorta oldu. İmza töreni TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak'ın katılımıyla, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

CEDİ OSMAN: YORGUNDUM
CEDI Osman, Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılların getirdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığını da etkilediğini fark ettiğini belirten 28 yaşındaki basketbolcu, "2 Haziran 2023'te, kimseyi mağdur etmemek adına, federasyon yetkilileriyle bir araya gelip bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istedim. Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Ben milli formayı reddetmedim. Benim için Ay-Yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur" ifadelerini kullandı.

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