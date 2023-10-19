Milli forma her şeyin üstünde

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu; Türkiye Sigorta'nın Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru olduğu toplantının ardındanile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'te oynayan Larkin ve Fenerbahçe forması giyen Wilbekin'in cezasının hukuksal bir süreç olduğuna vurgu yapan başkan Türkoğlu,İki arkadaşımızın bizi rahatsız eden noktalardan bir tanesi, milli formaya yaklaşımlarından dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ve bu süreci başlattığımızı herkesin bilmesini isteriz.diye konuştu.NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın Milli Takım'a gelmek istemediğini söyleyen Başkan, "Cedi yazın ekibimizle görüştü. Milli Takım'da oynamak istemediğini bize bildirdi. Kimsenin zorla ya da isteksiz olarak Milli Takım'a gelmesini sağlayamayız.Hiçbir sakatlığı olmayıp, Milli Takım'da neden oynamak istemediklerini onlar bilir.ifadelerini kullandı.BASKETBOL Süper Lig'in ardından Türkiye Basketbol Ligi'nin deİmza töreni TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak'ın katılımıyla, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.CEDI Osman, Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılların getirdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığını da etkilediğini fark ettiğini belirten 28 yaşındaki basketbolcu, "2 Haziran 2023'te, kimseyi mağdur etmemek adına, federasyon yetkilileriyle bir araya gelip bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istedim.Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Ben milli formayı reddetmedim. Benim için Ay-Yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur" ifadelerini kullandı.