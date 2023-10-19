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Giriş Tarihi: 20.10.2023 01:35

UEFA, İsrail’de bir sonraki duyuruya kadar maç oynanmayacağını duyurdu

UEFA, İsrail’de bir sonraki duyuruya kadar maç oynanmayacağını duyurdu

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

UEFA icra takibinin bugün aldığı karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçları oynanmayacağını açıkladı. Ayrıca Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'in kendi sahalarındaki maçların İsrail toprakları dışında alternatif statlarda oynanacağı da bildirildi.

AVRUPA KUPASINDAKİ 2 MAÇ ERTELENDİ

UEFA, Villarreal - Maccabi Haifa ve Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşmalarının da ertelendiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal - Maccabi Haifa karşılaşması 6 Aralık Çarşamba gününe ertelenirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanacak Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşmasının ise 25 Kasım Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.

BELÇİKA - İSVEÇ KARŞILAŞMASI 1-1 TESCİLLENDİ

Öte yandan UEFA, Brüksel'de iki İsveçli taraftarın öldürülmesi sonucunda yarıda kalan Belçika - İsveç mücadelesinin devam etmeyeceğini ve iki ülkenin de onayıyla skorun 1-1 olarak tayin edildiğini bildirdi.

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UEFA, İsrail’de bir sonraki duyuruya kadar maç oynanmayacağını duyurdu
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