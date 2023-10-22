Fenerbahçe Beko deplasmanda Galatasaray Ekmas’ı mağlup etti!

Galatasaray ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 16 sayı kaydeden Sadık Emir Kabaca oldu. Yam Madar ise atığı 15 sayı ile Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.