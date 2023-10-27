Anadolu Efes Olympiakos’a konuk oldu! İşte THY EuroLeague maç sonucu ve özeti

Son dakika haberleri... THY EuroLeague heyecanı sürüyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a konuk olurken Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleden 75-57 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla Anadolu Efes THY EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini aldı. Olympiakos ise 3. galibiyetini elde etti.

1. PERİYOT SONUCU: OLYMPİAKOS 17-14 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: OLYMPİAKOS 33-25 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: OLYMPİAKOS 61-43 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: OLYMPİAKOS 75-57 ANADOLU EFES