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Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:53

Dee Bost yeniden Galatasaray'da

İHA
Dee Bost yeniden Galatasaray’da

Galatasaray Ekmas, 2021-2022 sezonu ve 2022-2023 sezonu başında da oynayan ABD'li oyun kurucu Dee Bost ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna eski oyuncusu Dee Bost'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bost ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2021-2022 sezonu ve 2022-2023 başında da sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li basketbolcu, Galatasaray ile Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 48, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 18 olmak üzere toplam 66 karşılaşmada oynadı.

Son olarak 2023 ocak ayında Fransa'nın ASVEL'e transfer olan 34 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de çıktığı 15 müsabakada 8.9 sayı ve 4.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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Dee Bost yeniden Galatasaray'da
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