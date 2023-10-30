Aslan rütbe söktü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Ekmas, ligin namağluptakımı Anadolu Efes'i deplasmanda 95-76 mağlupetmeyi başardı. Karşılaşmanın tamamında üstün olan sarı-kırmızılılarda Buğrahan Tuncer 16, Göksenin Köksal 15, Akwasi Yeboah 14, Jarell Martin de 12 sayıyla zafere katkı verdi. Efes'te ise Tyrique Jones 18 sayı atarak en skorer isim oldu. Aslan 2 maç aradan sonra kazanıp moral depoladı. Diğer sonuçlar: Bursaspor-Bodrum: 83-69, Manisa BŞB-Yukatel Merkezefendi Bld: 93-76, Fenerbahçe Beko-Reeder Samsunspor: 83-53.