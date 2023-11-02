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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Avrupa’da ejderha ateşi

Avrupa’da ejderha ateşi

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup’ta KK Mornar’ı geriden gelerek devirdi. Karadağ ekibine konuk olan ancak tribünlerin desteğiyle ev sahibi gibi oynayan Kırmızı Ejderhalar, Avrupa’da üst üste ikinci galibiyetini elde etti

FIBA Europe Cup D Grubu'nda geçen hafta Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 18 sayı farkla mağlup eden Bahçeşehir Koleji, dün de Karadağ temsilcisi KK Mornar'ı deplasmanda 78-71 yenerek uçuşa geçti… Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel ve 300'ü aşkın yönetici ile birlikte Türkiye'den gelen taraftarlar, Kırmızı Ejderhalar'ı coşkuyla destekledi. Kendi evindeymiş gibi hisseden kırmızı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-21, devreyi ise 43-41 geride kapatsa da müthiş bir dönüşe imza attı. Jerry Boutsiele, Philip Scrubb, Tyler Cavanaugh ve Axel Bouteille'in peş peşe sayılarıyla ikinci yarıda gaza basan Bahçeşehir Koleji, son bölüme 60-55 önde girerken parkeden de 78-71 galip ayrıldı. Kırmızı Ejderhalar'da Boutsiele 20 sayı, 14 ribaund, 4 asist, Cavanaugh 24 sayı, 4 ribaund, 1 asistlik performans sergiledi.

'SAVUNMAYLA KAZANDIK'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Üst üste oynadığımız üçüncü deplasman maçından da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Rakibimiz çok yüzdeli şut atarken, biz düşük yüzdeyle oynadık. Kötü bir yüzdeyle oynadığımız günümüzde savunmayla kazandığımız için tüm takımımı ve ekibimi kutluyorum. Ayrıca Karadağ'da bizi yalnız bırakmayan yüzlerce destekçimize de çok teşekkür ediyorum."

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Avrupa’da ejderha ateşi
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