Avrupa’da ejderha ateşi

FIBA Europe Cup D Grubu'nda geçen hafta Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 18 sayı farkla mağlup eden Bahçeşehir Koleji, dün de Karadağ temsilcisi KK Mornar'ı deplasmanda 78-71 yenerek uçuşa geçti…Kırmızı Ejderhalar'ı coşkuyla destekledi. Kendi evindeymiş gibi hisseden kırmızı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-21, devreyi ise 43-41 geride kapatsa da müthiş bir dönüşe imza attı.peş peşe sayılarıyla ikinci yarıda gaza basan Bahçeşehir Koleji, son bölüme 60-55 önde girerken parkeden de 78-71 galip ayrıldı. Kırmızı Ejderhalar'daperformans sergiledi.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Üst üste oynadığımız üçüncü deplasman maçından da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Rakibimiz çok yüzdeli şut atarken, biz düşük yüzdeyle oynadık.tüm takımımı ve ekibimi kutluyorum. Ayrıca Karadağ'da bizi yalnız bırakmayan yüzlerce destekçimize de çok teşekkür ediyorum."