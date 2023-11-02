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Giriş Tarihi: 2.11.2023 23:31 Son Güncelleme: 2.11.2023 23:34

Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u mağlup etti

DHA
Euroleague’de Fenerbahçe Beko, Olympiacos’u mağlup etti

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Yunan ekibi Olympiacos'u 79-77 mağlup ederek bu sezon 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da 15 sayı kaydeden Papagiannis ve 14 sayı atan Dyshawn Pierre galibiyette önemli rol oynadı.

Euroleague'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Olympiacos'u 79-77 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetin ardından 5 galibiyete ulaşırken, Olympiacos ise 3'üncü yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Olympiacos'tan Alec Peters oldu. 15 sayı kaydeden Papagiannis ve 14 sayı atan Dyshawn Pierre ise sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko mücadeleye, Calathes, Guduric, Pierre, Hayes-Davis, Papagiannis ilk 5'i ile başladı. Olympiacos ilk 5'i ise, Walkup, Cannan, Fall, Papanikolaou, Peters'tan oluştu.

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 2.5 dakikadan kısa bir sürede Pierre'den 3 üçlük isabeti bularak farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 11-1. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk periyodun bitmesine 1.29 kala Papagiannis'in bulduğu basket ile farkı 16'ya çıkardı: 29-13. İlk periyot Fenerbahçe'nin 29-14'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun ilk 3 dakikası 36-20'lik skor ile geçildi. Olympiacos, Brazdeikis'in bulduğu basketlerle ikinci periyodun bitmesine 3.39 kala skoru 38-26'ya getirdi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 46-33'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Olympiacos oldu. İlk 3 dakikada hücumda etkili olan Yunan ekibi, farkı 7 sayıya indirdi: 48-41. Olympiacos, 2.50 kala Fall'ın bulduğu basket ile skoru 53-50'ye getirdi. Yunan ekibi, Canaan'dan bulduğu 3 sayılık isabet ile skoru 57-56'ya getirerek farkı 1'e indirdi ve üçüncü periyot bu sonuç ile bitti: 58-57

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü periyodun ilk 3.5 dakikalık bölümü 65-62'lik skorla geçildi. 3.35 kala Olmypiacos, Milutinov'un attığı basket ile eşitliği yakaladı: 71-71. Fenerbahçe, Papagiannis'in üst üste attığı iki basket ile bitime 1.11 kala farkı 6'ya çıkardı: 79-74. Kalan sürede de üstünlüğü rakibine vermeyen Fenerbahçe, mücadeleden 79-77'lik skorla galip ayrıldı.

DYSHAWN PIERRE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Olympiacos'u konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin ABD'li oyuncusu Dyshawn Pierre karşılaşmaya devam edemedi. Mücadelenin ilk 8 dakikasında 14 sayı atan Pierre, ilk periyodun bitimine 1.40 kala kenara geldi. Bu dakikanın ardından oyuna bir daha girmeyen tecrübeli oyuncunun baldırında bir problem olduğu öğrenildi.

FRED, BASKET TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Euroleague'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Olympiacos maçını salondan takip etti. Fred ile birlikte Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco da mücadeleyi izledi.

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Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u mağlup etti
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