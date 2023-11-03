Alperen Şengün sezona rekorla başladı

NBA'de yeni sezonun ilk haftası geride kaldı. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sezona çok iyi bir giriş yaptı. Rockets, yeni sezona 3 mağlubiyetle girse de geçtiğimiz gece oynadığı maçta Charlotte Hornets'i sahasında 128-119 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Teksas ekibinde milli basketbolcu Alperen Şengün, bu karşılaşmayı 19 sayı 7 ribaund 4 asistle tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Şengün, kaydettiği 4 asistle bir rekoru da eline geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu, 500 asist rakamına ulaşan en genç pivot oyuncusu unvanına sahip oldu. 21 yaş 99 gün ile bu rekorun sahibi olan milli basketbolcu, 22 yaş 40 gün ile rekorun daha önceki sahibi Nikola Jokic'i geride bıraktı.



SAYI VE ASİST ORTALAMALARI YÜKSELİŞTE

NBA'de 3 sezonuna giriş yapan Alperen Şengün, sayı ve asist ortalamalarında geride bıraktığı 2 sezondan çok daha üst seviyede. İlk sezonunu 9.6, ikinci sezonunu ise 14.8 sayı ortalamaları ile tamamlayan genç pivot, bu sezon oynadığı 4 maçta ise 19.3 sayı ortalaması yakaladı. Genç yaşına rağmen NBA'in en iyi pasör uzunlarından biri olarak gösterilen Şengün, 4 maçta 6.0 asist ortalaması yakalamış durumda. Genç oyuncu, ilk sezonunu 2.6, geçtiğimiz sezonu ise 3.9 asist ortalamaları ile noktalamıştı.



KOÇ UDOKA'DAN SAVUNMASINA ÖVGÜ

Yaz döneminde Houston Rockets'ın başantrenörlük görevine getirilen Ime Udoka, milli basketbolcu için övgü dolu ifadeler kullanmaya devam ediyor.

Her fırsatta Şengün'ün takım için çok önemli bir oyuncu olduğuna değinen Udoka, Hornets maçının ardından milli basketbolcunun gelişen savunmasına vurgu yaptı. 21 yaşındaki basketbolcunun savunma anlamında gelişim gösterdiğini vurgulayan Udoka, "Savunma anlamında çok fazla efor ortaya koyuyor. Olmasını istediğimiz gibi doğru noktalarda yer alıyor. Sezon öncesi dönemden bu yana kadar oynadığımız maçlarda bunu gördük. Kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ondan hala daha fazla iletişim kurmasını istiyorum" şeklinde konuştu.