THY Euroleague’de Anadolu Efes, Bologna’ya mağlup oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 93-81 mağlup oldu.
Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 4. mağlubiyetini alırken, İtalyan temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.
SKOR DAĞILIMI
Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 17, Shengelia 19, Cordinier 7, Dunston 14, Pajola 3, Smith 12, Dobric 7, Mickey 10, Lundberg, Cacok 4, Abass
Anadolu Efes: Jones 6, Beaubois 17, Willis 4, Larkin 16, Thompson 6, Clyburn 10, Bryant 7, Zizic 15,
1. periyot: 20-18
Devre: 41-45
3. periyot: 69-62