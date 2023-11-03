Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri THY Euroleague'de Anadolu Efes, Bologna'ya mağlup oldu
Giriş Tarihi: 4.11.2023 01:36

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Bologna'ya mağlup oldu

AA
THY Euroleague’de Anadolu Efes, Bologna’ya mağlup oldu

THY Euroleague'in 6. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya konuk oldu. Anadolu Efes, maça iyi başlamasına rağmen rakibine 93-81 mağlup oldu.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 93-81 mağlup oldu.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 4. mağlubiyetini alırken, İtalyan temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.

SKOR DAĞILIMI

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 17, Shengelia 19, Cordinier 7, Dunston 14, Pajola 3, Smith 12, Dobric 7, Mickey 10, Lundberg, Cacok 4, Abass

Anadolu Efes: Jones 6, Beaubois 17, Willis 4, Larkin 16, Thompson 6, Clyburn 10, Bryant 7, Zizic 15,

1. periyot: 20-18

Devre: 41-45

3. periyot: 69-62

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de istifa şoku! Meral Akşener'den ilk yorum: Vicdani problemler...
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem atamalarına tepki! "Trabzonspor'u haklı buluyorum"
Son dakika: Katil İsrail önce ambulans konvoyunu sonra okulu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Galatasaray, Zaha’nın golleriyle Kasımpaşa’yı devirdi
Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü
Ateş Kuşları'nda Ali, babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!
Celtic, neden inadına Filistin’i destekliyor?
Son dakika: Bayern Münih maçı öncesi şok sakatlık! Muslera devam edemedi...
Son dakika: Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Bologna'ya mağlup oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA