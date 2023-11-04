Arda Turan’dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri!

"ALLAH, FATİH TERİM'İ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Allah, Fatih Terim'i başımızdan eksik etmesin. Fatih Hoca'yı taklit etmiyorum. Oyuncularla içimden geldiği gibi konuşuyorum. Günlük tutmayı bıraktım! Birinin eline geçerse, iyi bir kayıt olacağını düşünmüyorum. Bir kitap yazmam. Benim kitabımı okuyacağına, daha önemli insanların kitaplarını okuyabilirler. Birçok belgesel çekilmiş benim hakkımda. YouTube, sosyal medya... Benden bir şey almak isteyen, benim etrafta birçok dokümanımı bulabilir. Benim kitabımı okuyacaklarına İlber Ortaylı'yı okusunlar. Onu aşk seviyesinde severim. Gece yatarken, Fatih Altaylı, Celal Şengör ve İlber Hoca'yı dinleyerek uyurum.

Ağlamak kalbi yumuşatır. Tabii ki ağlıyorum. Ama dünyada bu kadar olay oluyorken kendime o kadar büyük bir anlam yüklemiyorum. Büyük anlamlar yükleyecek olaylarım olmuyor. İnsanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyor. Yarın öbür gün ateşkes imzalasalar onlar geri dönmeyecekler. Kendime artık o kadar büyük bir anlam yüklemiyorum. İnsanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyor. Yarın ateşkes imzalasalar onlar geri dönmeyecekler."