NBA’de Nuggets, Mavericks’i 125-114 yendi! Jokic-Doncic düellosu nefes kesti

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Mavericks'i 11 sayı farkla yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic ile Mavericks'te Luka Doncic'i karşı karşıya getiren maçta iki yıldız basketbolcunun öne çıkan performansında maçı Jokic'in takımı kazandı.

Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı. Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu.