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Giriş Tarihi: 4.11.2023 11:35 Son Güncelleme: 4.11.2023 11:38

NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi! Jokic-Doncic düellosu nefes kesti

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NBA’de Nuggets, Mavericks’i 125-114 yendi! Jokic-Doncic düellosu nefes kesti

NBA'de Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 125-114 mağlup etti. Nuggets'ta Nikola Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Luka Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı.

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Mavericks'i 11 sayı farkla yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic ile Mavericks'te Luka Doncic'i karşı karşıya getiren maçta iki yıldız basketbolcunun öne çıkan performansında maçı Jokic'in takımı kazandı.

Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı. Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu.

BRUNSON'IN 45 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi. Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

SONUÇLAR
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109
Miami Heat-Washington Wizards: 121-114
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)

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NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi! Jokic-Doncic düellosu nefes kesti
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