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Giriş Tarihi: 9.11.2023 21:22 Son Güncelleme: 9.11.2023 21:22

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya’yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. Maç öncesinde basketbol kariyerlerini sonlandıran Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan tarafından milli formaları hediye edildi.

Maçın ilk periyodu, pota altına yaptıkları hızlı hücumlarla sayı bulan Türkiye'nin 19-8 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan Türkiye, ilk yarıyı 23 sayı farkla 43-20 önde tamamladı. İkinci yarının başlangıcında her iki takım da topu çemberle buluşturmakta zorluk çekti. Üçüncü periyot 53-26'lık skorla tamamlandı. Son periyotta vitesi artıran Türkiye, rakibini 35 sayı farkla 75-40 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 14 sayı ile Tilbe Şenyürek oldu

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti
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