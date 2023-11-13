Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: Zorlu bir maç bizi bekliyor
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:50

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: Zorlu bir maç bizi bekliyor

AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: Zorlu bir maç bizi bekliyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde karşılaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen Itoudis, zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacaklarını ifade ederek, "Kızılyıldız, çok yetenekli bir takım. Özellikle yaratıcı kısaları ve atletik uzunları sayesinde hücumda çok deneyimli ve iyi bir ekiple karşılaşacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolculardan Şehmus Hazer ise peş peşe iki deplasman maçına çıktıklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Alınacak galibiyetlerin öneminin farkındayız. Eksiklerimiz var ama Partizan müsabakasında takım olarak iyi bir mücadele gösterdiğimize inanıyorum. Kızılyıldız'a karşı bu oyunumuzu 40 dakikaya yayarak galip gelmeye çalışacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Katil İsrail’den 'Mescid-i Aksa' ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!
SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
Özgür Özel’den gelen telefon
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON LİRALIK SORU
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kantarın topuzu kaçarsa ters kelepçe ters teper
Arayı iyi değerlendirmezse tehlike büyük!
Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."
Serie A'da Inter fırtınası! Hakan Çalhanoğlu İtalya tarihine geçti
Dar Kapı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: Zorlu bir maç bizi bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA