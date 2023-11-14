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Giriş Tarihi: 14.11.2023 23:54 Son Güncelleme: 14.11.2023 23:55

Anadolu Efes, Monaco'dan galibiyetle döndü

Anadolu Efes, Monaco’dan galibiyetle döndü

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Fransa Ligi takımlarından Monaco'yu 89-82 yendi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 4. galibiyetine ulaştı. Sezona iyi başlayan Monaco ise 3. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı.

Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında bir sonraki müsabakada 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak.

1. Periyot: 25-28

Devre: 44-48

3. Periyot: 66-69

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Anadolu Efes, Monaco'dan galibiyetle döndü
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