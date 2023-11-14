Celtics, Jayson Tatum’un üstün performansıyla kazandı

KINGS ZORLANMADI

Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti. Bu sezon 5. kez kazanan Kings'in başantrenörü Mike Brown, NBA kariyerinin 400. galibiyetine ulaştı.

Kings'te iki hafta süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen De'Aaron Fox 28 sayı ve 6 asist, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaunt, Domantas Sabonis 23 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Kevin Huerter 20 sayı, Malik Monk 13 sayı ve 5 ribaunt, Sasha Vezenkov 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı ve 5 asist, Caris LeVert 21 sayı, Max Strus 19 sayı ve 5 ribaunt, Evan Mobley 16 sayı ve 12 ribaunt, Darius Garland 16 sayı ve 6 asist, Jarrett Allen 12 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı.