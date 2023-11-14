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Giriş Tarihi: 14.11.2023 23:57 Son Güncelleme: 14.11.2023 23:58

Galatasaray Benfica'yı rahat geçti!

Galatasaray Benfica’yı rahat geçti!

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Benfica'yı 98-78 mağlup etti.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Portekiz'in Benfica ekibini 98-78 yendi.

Galatasaray Ekmas grupta ilk galibiyetini elde ederken, Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Ekmas; Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken, maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe de 69-58 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Ekmas, müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaparak Filistin'e destek verdi.

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Galatasaray Benfica'yı rahat geçti!
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