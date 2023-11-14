Galatasaray Benfica’yı rahat geçti!

Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Ekmas; Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken, maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe de 69-58 önde girdi.