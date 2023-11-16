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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Bahçeşehir fırtınası

Bahçeşehir fırtınası

Kırmızı Ejderhalar, FIBA Europe Cup’ta Azerbaycan ekibi Sabah BC Bakü’yü farklı yendi. 4’te 4 yaparak grubunu lider bitirmek için avantajı ele geçirdi

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah BC Bakü'yü 99-80 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan Kırmızı Ejderhalar, grubunu lider bitirme adına önemli bir avantaj elde etti. İlk çeyreği 29-15 önde kapatan Bahçeşehir Koleji, bir ara farkı 20 sayıya kadar yükseltti. Temsilcimiz, Egemen Güven'in orta mesafe basketiyle soyunma odasına 62-32 üstün girdi. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Ejderhalar, ikinci yarıda da fırtına gibi esti ve salondan 99-80 galip ayrıldı. Bahçeşehir'de Philip Scrubb 18 sayıyla yıldızlaşırken, Boutsiele ve Muhammed 15'er sayı kaydetti. Kırmızı-lacivertliler, Europe Cup'taki son maçına 22 Kasım'da Mornar karşısında çıkacak.

ATALAY: ADIM ADIM GİDİYORUZ
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, "Kazandığımız için mutluyuz. Takımımız ilk yarıda gereken reaksiyonu gösterdi ve skorla beraber ikinci yarıyı daha rölantide geçirdik. Bu kupadaki hedefimiz her zaman şampiyonluk. Adım adım, maç maç düşünmeliyiz. Tüm oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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