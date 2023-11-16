Bahçeşehir fırtınası

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah BC Bakü'yü 99-80 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan Kırmızı Ejderhalar, grubunu lider bitirme adına önemli bir avantaj elde etti.Temsilcimiz, Egemen Güven'in orta mesafe basketiyle soyunma odasına 62-32 üstün girdi. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Ejderhalar, ikinci yarıda da fırtına gibi esti ve salondan 99-80 galip ayrıldı.Boutsiele ve Muhammed 15'er sayı kaydetti. Kırmızı-lacivertliler, Europe Cup'taki son maçına 22 Kasım'da Mornar karşısında çıkacak.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, "Kazandığımız için mutluyuz. Takımımız ilk yarıda gereken reaksiyonu gösterdi ve skorla beraber ikinci yarıyı daha rölantide geçirdik.Adım adım, maç maç düşünmeliyiz. Tüm oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum" diye konuştu.