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Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:38

Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

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Miami Heat, Jimmy Butler’ın skorer oyunuyla Nets’i yendi

NBA'de Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyununun yardımıyla Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, konuk ettiği Nets'i 7 sayı farkla geçerek bu sezonki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 36 sayı ve 5 ribaunt, Duncan Robinson 26 sayı, Bam Adebayo 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Nets'te Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Lonnie Walker 23 sayı, Nic Claxton 16 sayı ve 6 ribaunt, Cameron Johnson 16 sayı ve 4 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı ve 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie 10 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

THUNDER, EKSİK WARRIORS'I RAHAT YENDİ
Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında ise Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu sezon 8. kez kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı ve 7 asist, Isaiah Joe 23 sayı ve 5 ribaunt, Josh Giddey 19 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Williams 16 sayı ve 5 asist, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı.

Stephen Curry'nin sakatlığından, Draymond Green'in ise men cezasından dolayı forma giyemediği Warriors'ta Jonathan Kuminga 21 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 15 sayı ve 8 asist, Kevon Looney 13 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins 12 sayı ve 6 ribaunt, Dario Saric ile Moses Moody 12'şer sayıyla oynadı.

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Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi
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