Milwaukee Bucks, Antetokounmpo’nun 40 sayısıyla Mavericks engelini aştı

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansı ve son periyottaki skorer oyunun yardımıyla konuk ettiği Luka Doncicli Mavericks'i mağlup etti.

Bu sezon 9. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt ve 7 asist, Damian Lillard 27 sayı ve 12 asist, Pat Connaughton 16 sayı ve 5 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. 13. maçında 4. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 35 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Kyrie Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Tim Hardaway 17 sayı, Grant Williams 14 sayı ve 7 ribauntla oynadı.