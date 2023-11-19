Paul Pierce ve Kevin Garnett’ten Alperen Şengün’e övgü: Tam bir underrated

NBA Houston Rockets forması giyen Milli yıldız Alperen Şengün, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezona adeta fırtına gibi başlayan Alperen, NBA efsanelerinin de dikkatini çekmeyi başardı.



"TAM BİR UNDERRATED"

Eurohoops'ta yer alan habere göre NBA efsaneleri Paul Pierce ve Kevin Garnett programlarında yaptıkları açıklamalarla Alperen Şengün'e övgülerde bulundular. Boston Celtics'te uzun yıllar beraber oynayan ikiliden Paul Pierce, Alperen'in performansının geçici olmadığını vurgulayarak, "Alperen esaslı bir oyuncu, performansı geçici değil" ifadelerini kullandı.

Kevin Garnett ise Milli yıldızın değerinin bilinmediğini belirterek, Şengün gerçekten iyi, tam bir underrated (değeri bilinmeyen oyuncu)" dedi.

SEZONA HARİKA BAŞLADI

Alperen Şengün bu sezon Houston Rockets forması altında çıktığı 10 maçta ortalama 31.7 dakika süre aldı. 19.8 sayı, 8.2 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları tutturan Alperen, takımının başarısında büyük pay sahibi. Houston Rockets oynadığı son 7 maçın altısını kazandı.