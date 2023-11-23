Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, deplasmanda Bologna'ya mağlup
Giriş Tarihi: 24.11.2023 01:12

Fenerbahçe, deplasmanda Bologna'ya mağlup

AA
Fenerbahçe, deplasmanda Bologna’ya mağlup

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5

Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina

1 periyot: 25-27

Devre: 46-44

3 periyot: 70-58

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
FETÖ’cü hain, polisleri böyle tehdit etti: Bunun hesabını vereceksiniz!
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
Başka yolu yok
Son dakika: MSB'den "İncirlik" iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, deplasmanda Bologna'ya mağlup
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA