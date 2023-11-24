Anadolu Efes, Partizan engeline takılmadı!

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 10'uncu hafta karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı sahasında 100-94 mağlup ederek 5'inci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 27 sayı üreten Shane Larkin karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes, Darius Thompson, Rodrigue Beaubois, Will Clyburn, Derek Willis, Ante Zizic ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise PJ Dozier, James Nunnally, Mateusz Ponitka, Frank Kaminsky ve Bruno Caboclo'dan oluştu. Karşılaşmaya 3 sayı gerisinden bulduğu isabetlerle etkili giren Partizan, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Kenardan gelen Larkin ve Jones'un sayılarıyla skoru dengeleyen Efes, periyodun bitimine 1:38 kala Willis'ten bulduğu üç sayılık isabetle maçta ilk defa öne geçti: 21-18. Periyodun son saniyesinde LeDay'ın iki sayılık isabetiyle ilk periyot 22-22 eşitlikle sona erdi.