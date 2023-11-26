NBA’de 76ers, Thunder’ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

ÖMER FARUK'UN TAKIMI JAZZ KAZANDI

Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi. Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti. Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.