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Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:47

NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

AA
NBA’de 76ers, Thunder’ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 127-123 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptığı maçta Thunder'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Tobias Harris ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi. Thunder'da Chet Holmgren 33 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Shai Gilgeous-Alexander ise 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

ÖMER FARUK'UN TAKIMI JAZZ KAZANDI
Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi. Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti. Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.

SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 123-127
Brooklyn Nets-Miami Heat: 112-97
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 108-136
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 115-121
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 105-100
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 107-88

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NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi
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