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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:30

NBA'de Knicks'i son saniye üçlüğüyle yenen Suns, üst üste 7. galibiyetini aldı

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NBA’de Knicks’i son saniye üçlüğüyle yenen Suns, üst üste 7. galibiyetini aldı

NBA'de Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'i Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle 116-113 yenip üst üste 7. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı. Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

CEDİ'NİN TAKIMI KAYBETTİ
Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü sahasında 132-120 yendi. Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103
New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120

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NBA'de Knicks'i son saniye üçlüğüyle yenen Suns, üst üste 7. galibiyetini aldı
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