Alperen Şengün, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı

"JOKIC İLE TARZLARIMIZ BENZİYOR"

NBA yıldızı Nikola Jokic'le yaşadıkları hakkında da konuşan Milli yıldız, "Jokic, pek sosyal medyada takılan biri değil. Sadece ailesine ve basketbola değer veriyor. Harika biri, aynı zamanda Avrupalı. Avrupalı oyuncular burada birbirine çok yakın. Onun hakkında söylediklerimi gördüğüne eminim. Her maçtan sonra yanıma gelip 'harika iş çıkardın, böyle devam et' gibi konuşmalar yapıyor. Bu benim için harika. Onun gibi oynamaya çalışıyorum diyemem, tarzlarımız benziyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK PARA TEKLİF ETTİ"

NBA'e gitmeden önce Fenerbahçe'den aldığı teklifi de duyuran Alperen, "Beşiktaş'ta oynarken, Fenerbahçe bana çok para teklif etti. 2 milyon euro civarı bir teklif... Beşiktaş'tan o kadar kazanmıyordum. Ama kabul etseydim işler benim için daha zor olacaktı. Çünkü sözleşmeye NBA'e gitmem durumunda 3 milyon euro civarında bir buyout maddesi ekleniyordu ve bu bence mantıksız bir prosedür. Çünkü bir sene oynayacağım için zaten para kazanacaklar ve gitmeme de izin vermeyebilirlerdi. Ben de Beşiktaş'ta kalıp 30-35 dakika oynayacağımı söyledim ve reddettim. Türkiye'de bir Türk oyuncuysanız size çok değer vermiyorlar. Hep Avrupalı veya ABD'li oyuncuları destekliyorlar. Ben 'NBA'e gideceğim, orada oynamasam bile dilimi ve fiziğimi geliştireceğim' dedim. Kimseyi dinlemedim"" şeklinde konuştu.