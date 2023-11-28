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Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:12 Son Güncelleme: 28.11.2023 11:16

NBA'de LeBron James'e şok! 44 sayı fark yediler...

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NBA’de LeBron James’e şok! 44 sayı fark yediler...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, baştan sona önde götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 44 sayı farkal 138-94 mağlup etti. Diğer yandan Milli oyuncumuz ve Utah Jazz'da forma giyen Ömer Faruk Yurtseven'in parkede olduğu maçta takımı galip geldi. İşte NBA'de bu gece yaşananlar...

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Sixers'ın Lakers karşısında elde ettiği 44 sayılık farkla gelen galibiyet, 2003'te kariyerine başlayan yıldız oyuncu LeBron James'in forma giydiği bir takımın bugüne kadar yaşadığı en farklı yenilgi oldu.

Sezonun 12. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Joel Embiid 30 sayı, 11'er ribaunt ve asistle "triple-double" yaparken, Tyrese Maxey 31 sayı ve 8 asist, Marcus Morris 16 sayı, Patrick Beverley 12 sayı ve 6 ribaunt, Nicolas Batum 10 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

Mücadelede 5 dakika 29 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 8. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 18 sayı ve 5 asist, Anthony Davis 17 sayı ve 11 ribaunt, D'Angelo Russell 12 sayı ve 7 asist, Austin Reaves 12, Taurean Prince 11 sayıyla mücadele etti.

ÖMER FARUK YURTSEVEN İLK 5'TE SAHAYA ÇIKTI, JAZZ KAZANDI

Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Utah Jazz, baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin ardından ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-112 yendi.

Bu sezon 6. kez kazanan Jazz'da milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, ilk 5'te başlayarak 22 dakika süre aldığı karşılaşmayı 7 sayı, 5'i hücum olmak üzere 10 ribaunt, 2'şer asist ve blokla tamamladı.

Keyonte George 19 sayı ve 5 ribaunt, Jordan Clarkson 16 sayı ve 10 asist, Walker Kessler 14 sayı ve 8 ribaunt, Simone Fontecchio 14, John Collins ile Ochai Agbaji 12 sayıyla oynadı.

Mağlubiyet ve galibiyet sayısı 9'da eşitlenen Pelicans'ta Zion Williamson 26 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Brandon Ingram 25 sayı ve 5 asist, Jonas Valanciunas 14 sayı ve 13 ribaunt, Naji Marshall 14 sayı ve 9 ribaunt, Jordan Hawkins 13 sayı ve 5 ribaunt, Herbert Jones 10 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 107-126

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 110-114

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 138-94

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-112

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-113

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NBA'de LeBron James'e şok! 44 sayı fark yediler...
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