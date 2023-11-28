NBA’de LeBron James’e şok! 44 sayı fark yediler...

Bu sezon 6. kez kazanan Jazz'da milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, ilk 5'te başlayarak 22 dakika süre aldığı karşılaşmayı 7 sayı, 5'i hücum olmak üzere 10 ribaunt, 2'şer asist ve blokla tamamladı.

Keyonte George 19 sayı ve 5 ribaunt, Jordan Clarkson 16 sayı ve 10 asist, Walker Kessler 14 sayı ve 8 ribaunt, Simone Fontecchio 14, John Collins ile Ochai Agbaji 12 sayıyla oynadı.