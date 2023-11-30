NBA’de Alperen Şengün, Denver Nuggets’a boyun eğdi!

MAGİC'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı. Magic'te Franz Wagner, 31 sayıyla sezonun kendi adına en yüksek sayısını atarken Jalen Suggs da 22 sayıyla yine kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti. Magic'te Cole Anthony ise 25 sayı ile oynadı.