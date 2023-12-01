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Giriş Tarihi: 2.12.2023 01:14 Son Güncelleme: 2.12.2023 01:14

Anadolu Efes, Kızılyıldız'a boğun eğdi!

Anadolu Efes, Kızılyıldız’a boğun eğdi!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 97-83 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı.

KIZILYILDIZ: Dos Santos 15, Nedovic 23, Giedraitis 2, Mitrovic 19, Bolomboy 13, Lazarevic 2, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5

ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois 13, Clyburn 17, Thompson 9, Jones 7, Hollatz, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 43-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-70

5 FAULLE: 38.37 Jones (Anadolu Efes)

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Anadolu Efes, Kızılyıldız'a boğun eğdi!
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