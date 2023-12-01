Anadolu Efes, Kızılyıldız’a boğun eğdi!

Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.
Anadolu Efes bu sonuçla, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı.
KIZILYILDIZ: Dos Santos 15, Nedovic 23, Giedraitis 2, Mitrovic 19, Bolomboy 13, Lazarevic 2, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5
ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois 13, Clyburn 17, Thompson 9, Jones 7, Hollatz, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
DEVRE: 43-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-70
5 FAULLE: 38.37 Jones (Anadolu Efes)