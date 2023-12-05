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Giriş Tarihi: 6.12.2023 00:09 Son Güncelleme: 6.12.2023 00:09

Ergin Ataman: İyi bir basketbol oynamadık

Ergin Ataman: İyi bir basketbol oynamadık

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, “İyi bir basketbol oynamadık. Bunun sebeplerinden biri Anadolu Efes’in stratejisiydi” dedi.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 71-68 yenerek 6'ncı galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in stratejisi ile başa çıkamadıklarını belirten Ergin Ataman, "İyi bir basketbol oynamadık. Bunun sebeplerinden biri Anadolu Efes'in stratejisiydi. İyi bir stratejileri vardı. Maça iyi başlamadık, ilk yarı çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarı bizim için iyi geçti. Maçı 16 top kaybı ile tamamladık. Maçı son dakikada kaybettik. Shane Larkin'e yapılan 3 sayılık atıştaki faulü tekrardan izlemem gerekiyor. Efes'i tebrik ederim" diye konuştu.

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Ergin Ataman: İyi bir basketbol oynamadık
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