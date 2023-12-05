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Giriş Tarihi: 5.12.2023 15:15

FIBA EuroBasket 2025’in logosu tanıtıldı

İHA
FIBA EuroBasket 2025’in logosu tanıtıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025’in resmi logosu tanıtıldı.

Logonun tasarımı ve görsel kimlik, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortak ev sahipliği yapacağı turnuvanın 42.'sine kalıcı bir izlenim oluşturacak güçlü ve cesur bir görünüme sahip. Dört ev sahibi şehir olan Limasol, Tampere, Katowice ve Riga'nın her biri, görsel kimlik dahilinde belirli renk kombinasyonlarıyla temsil edilirken, logonun kendisi de şık mimari yapıya sahip modern grafik unsurlardan oluşuyor.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, "Basketbol takvimindeki en önemli Avrupa etkinliğini dört gözle beklerken her zaman büyük bir beklenti vardır ve resmi logonun lansmanı, basketbolseverlerin heyecanını yakalamak için önemli bir dönüm noktasıdır. Dört ev sahibinin iş birliğiyle seçilen logonun sonucundan çok memnunuz. FIBA EuroBasket 2025'in her zamanki gibi muhteşem bir etkinlik olmasını ancak birlikte çalışarak sağlayabiliriz" dedi.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri Şubat 2024'te, turnuvada mücadele edecek 24 ülkeyi belirleyecek üç pencereden ilkiyle başlayacak. FIBA EuroBasket 2025, 27 Ağustos - 14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve önceki başarıların ardından dört ülkeli ev sahipliği formatında art arda dördüncü kez düzenlenecek.

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FIBA EuroBasket 2025’in logosu tanıtıldı
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