Alperen Şengün 21 sayı attı, Houston Rockets kazandı

DONCIC'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Doncic, kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı.

Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Cedi Osman'ın ilk 5'te başladığı ve 6 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 102-94 yenildi. Spurs, üst üste 15. mağlubiyetini yaşadı.