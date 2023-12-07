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Giriş Tarihi: 8.12.2023 00:27 Son Güncelleme: 8.12.2023 01:06

Ergin Ataman'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt

Ergin Ataman’dan ’Fenerbahçe’ iddialarına yanıt

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve basketbolun gelişimi üzerine konuştuklarını söyledi.

Ergin Ataman, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için geldiği Yunanistan'da Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan ile buluştu.

Deneyimli başantrenör, buluşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Başkan Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" ifadesini kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Tamamen yalan. Hayal ürünü. Böyle haberlere itibar edilmemeli. Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk." diye görüş belirtti.

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Ergin Ataman'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt
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