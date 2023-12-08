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Giriş Tarihi: 8.12.2023 14:07

FIBA, olimpiyatlara daha fazla takımın katılmasını istiyor

AA
FIBA, olimpiyatlara daha fazla takımın katılmasını istiyor

Uluslararası Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Andreas Zagklis, olimpiyatlarda daha fazla takımın mücadele edebilmesi için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Andreas Zagklis, basın mensuplarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelerek soruları yanıtladı. Olimpiyatlarda şu anda 12 takımın yer aldığını hatırlatan Zagklis, "FIBA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden uzun süredir sayının artırılmasını talep ediyor. FIBA, geçmişte takım sayısının 16'ya çıkması için pek çok kez girişimde bulundu. Daha önce 12'den fazlaydık ama 1976 Montreal'de kadın takımları olimpiyatlara dahil olunca sayı azaldı" diye konuştu.

3x3 basketbolun olimpiyatlarda yer almasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Zagklis, bu branşta da sayının artması gerektiğini kaydetti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hiçbir spor dalında kotanın artmayacağının duyurulduğunu belirten Yunan spor adamı, Los Angeles ve 2032 Brisbane'de katılımcı takım sayısının artmasının beklenmediğini bildirdi.

"HER OYUNCU MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIR OLMALI"
FIBA'nın eleme pencerelerini birleştirerek THY Avrupa Ligi (EuroLeague) ile birlikte oyunculara yardımcı olduğunu belirten Zagklis, "Her oyuncu milli takım için hazır olmalı" dedi. Zagklis ayrıca, FIBA'nın şu anda tüm oyuncuların milli takım görevlerini kapsayan ve sakatlık durumunda kulüplere tazminat ödeyen bir sigorta programı uyguladığını da katılımcılarla paylaştı.

Zagklis, devşirme oyuncu sayısında değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya, "FIBA Yönetim Kurulu bu konuda net, takım başına yalnızca bir devşirme oyuncu olabilir ve uygunluk kriteri pasaporttur. Eğer 16 yaşından sonra o pasaporta sahip olunmuşsa, ülkeyle olan köklerine ve bağlantılarına bakılması gerekir. Duruma göre her iki yönde de çok sayıda talep aldık ancak yönetim kurulu oyuncu sayısının artmayacağı gibi azalmayacağı konusunda da net" yanıtını verdi.

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FIBA, olimpiyatlara daha fazla takımın katılmasını istiyor
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