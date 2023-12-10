NBA’in sezon içi turnuvasında şampiyon Los Angeles Lakers kazandı





KİŞİ BAŞI 500 BİN DOLAR KAZANDILAR

Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı ve 11 asist, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith 15, Obi Toppin 13 sayıyla mücadele etti. Bu kupayla, Los Angeles Lakers takımının tüm oyuncuları, kişi başı 500 bin dolarlık para ödülünü kazandı. Finalist Indiana Pacers oyuncularının her biri ise 200 bin dolar para ödülü elde etti.