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Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:24 Son Güncelleme: 10.12.2023 10:27

NBA'in sezon içi turnuvasında şampiyon Los Angeles Lakers kazandı

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NBA’in sezon içi turnuvasında şampiyon Los Angeles Lakers kazandı

NBA'de sezon içi turnuvası final maçını kazanan Los Angeles Lakers, kupanın sahibi oldu. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asistle karşılaşmaya damga vurdu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde, Los Angeles Lakers ile Indiana Pacers takımları, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı. Maçın büyük kısmında rakibinden daha iyi savunma yapan Lakers, mücadeleyi 123-109 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

DAVIS 41 SAYI, 20 RİBAUNTLA YILDIZLAŞTI
Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asist, LeBron James 24 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Austin Reaves 28 sayı, D'Angelo Russell 13 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu. 38 yaşındaki all-star James, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



KİŞİ BAŞI 500 BİN DOLAR KAZANDILAR
Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı ve 11 asist, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith 15, Obi Toppin 13 sayıyla mücadele etti. Bu kupayla, Los Angeles Lakers takımının tüm oyuncuları, kişi başı 500 bin dolarlık para ödülünü kazandı. Finalist Indiana Pacers oyuncularının her biri ise 200 bin dolar para ödülü elde etti.

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NBA'in sezon içi turnuvasında şampiyon Los Angeles Lakers kazandı
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