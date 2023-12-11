Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu tek sayıyla yendi!

İkinci periyoda daha iyi başlayan Anadolu Efes, yakaladığı 8-0'lık seri ile farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-21. Molanın ardından pota altından bulduğu isabetlerle seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 5.08 kala farkı tek hanelere indirdi: 35-27. Periyodun son 30 saniyelik bölümünde Hayes-Davis ve Şehmus'un sayılarıyla 4-0 seri yakalayan Fenerbahçe, farkı 5'e kadar indirdi ve ilk devreyi ev sahibi ekip, 49-44 önde tamamladı.