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Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:33

İyileşen LeBron James'in oğlu Bronny ilk maçına çıktı

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İyileşen LeBron James’in oğlu Bronny ilk maçına çıktı

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny, geçirdiği kalp krizinin ardından iyileşerek ilk maçına çıktı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki Bronny James, takımının Long Beach State'e uzatma sonunda 84-79 yenildiği maçta oyuna sonradan girdi ve süre aldığı 16 dakikada 4 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist üretti.

Maçın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan LeBron James, "Evladım, seninle gurur duyuyorum. Bugün, bana harika bir hediye verdin. Duygularımı anlatmam, imkansız. Mutluluktan takatim kalmadı. Bronny, tek kelimeyle harikasın." ifadelerini kullandı.

Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesinin basketbol takımına katılan Bronny, temmuz ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve bir süre hastanede tedavi görmesinden sonra taburcu edilmişti. Doğum sırasında kalpte bulunan yapısal bozukluk olarak adlandırılan "doğuştan kalp defekti" tanısı konan Bronny, ay başında antrenmanlara yeniden başlamıştı.

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İyileşen LeBron James'in oğlu Bronny ilk maçına çıktı
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