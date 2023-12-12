Alperen Şengün, Cedi Osman’ı yendi! Rockets-Spurs maçı nefes kesti

BOGDANOVIC'İN KARİYER REKORU GALİBİYETE YETMEDİ

Son şampiyon Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yenerek sezonun 15. galibiyetine imza attı. Nuggets'a, Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Nikola Jokic 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Julian Strawther 22 sayı ve 5 top çalma, Aaron Gordon 18 sayı ve 12 ribaunt, Reggie Jackson 12 sayı ve 6 asistle galibiyeti getirdi.

Hawks'ta, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic, 10'u üçlük olmak üzere kariyer rekoru 40 sayı, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 ribaunt, Trae Young 19 sayı ve 9 asist, Saddiq Bey 16 sayı ve 4 ribaunt, Clint Capela 14 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.