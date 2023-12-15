Ejderhalar 7 bitirdi

FIBA Europe Cup'ta grubunu lider bitirerek ikinci tura yükselenL Grubu ikinci sınavındaBouteille ve Muhammed'in sayılarıyla 0-7'yi bulan Kırmızı Ejderhalar, daha maçın başında rakibe kendini kabul ettirdi.İkinci çeyrekte Sporting, Andre Cruz'ın basketleriyle farkı eritse de temsilcimiz, Bahçeşehir, soyunma odasına 38-42 önde gitmeyi başardı.3. periyotta temsilcimiz Bahçeşehir, skoru 53-60'a getirse de rakip, Curry'nin üçlüğüyle son çeyreğe 56-60'lık skorla girildi. Son periyotta ağırlığını yeniden koyan Ejderhalar,Cavanaugh ile farkı iyice açanBahçeşehir Koleji'nde Cavanaugh 19 sayı, 9 ribaundla maçın en skoreri olurkeniledesayıyla galibiyette önemli rol oynadı.BAHÇEŞEHİR Koleji başantrenörü Sinan Atalay, oyuncuların gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Maçın çok sert geçeceğini bildiklerini söyleyen başarılı koç, "Sporting özellikle kendi evinde rakiplerini düzen dışına itmeyi seven bir takım. Maçın genelinde oyun düzenimiz içinde kalmayı başardık ve özellikle son çeyrekte bu sezonun en iyi savunmasını yaparak kazandık. Bu kupada maç maç düşünmeye devam edeceğiz. Simdi önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. En kısa sürede ona hazırlanıp galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.