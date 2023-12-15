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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Ejderhalar 7 bitirdi

Ejderhalar 7 bitirdi

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren kırmızı-lacivertli takım, son periyotta farkı açtı. Muhammed ve Cavanaugh liderliğinde kazanarak L Grubu’nda 2’de 2 yaptı

FIBA Europe Cup'ta grubunu lider bitirerek ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, L Grubu ikinci sınavında Portekiz'in Sporting Club'ı üstün bir oyunla 67-82 yenerek 2'de 2 yaptı. Bouteille ve Muhammed'in sayılarıyla 0-7'yi bulan Kırmızı Ejderhalar, daha maçın başında rakibe kendini kabul ettirdi. Bahçeşehir, üst üste üçlüklerle Portekiz ekibini ablukaya alıp ilk çeyreği 22-30 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Sporting, Andre Cruz'ın basketleriyle farkı eritse de temsilcimiz, Bahçeşehir, soyunma odasına 38-42 önde gitmeyi başardı.

5 OYUNCUDAN ÇİFT HANELİ KATKI
3. periyotta temsilcimiz Bahçeşehir, skoru 53-60'a getirse de rakip, Curry'nin üçlüğüyle son çeyreğe 56-60'lık skorla girildi. Son periyotta ağırlığını yeniden koyan Ejderhalar, Muhammed Baygül ile 10-0'lık seri yakaladı. Cavanaugh ile farkı iyice açan kırmızı-laciverliler, sert savunmasıyla Sporting'e imkân vermezken mücadeleyi 15 sayı üstünlükle kazanmasını bildi. Bahçeşehir Koleji'nde Cavanaugh 19 sayı, 9 ribaundla maçın en skoreri olurken Scrubb 18, Boutsiele 15, Bouteille ile Muhammed de 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

'EN İYİSİNİ YAPARAK GALİP GELDİK'
BAHÇEŞEHİR Koleji başantrenörü Sinan Atalay, oyuncuların gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Maçın çok sert geçeceğini bildiklerini söyleyen başarılı koç, "Sporting özellikle kendi evinde rakiplerini düzen dışına itmeyi seven bir takım. Maçın genelinde oyun düzenimiz içinde kalmayı başardık ve özellikle son çeyrekte bu sezonun en iyi savunmasını yaparak kazandık. Bu kupada maç maç düşünmeye devam edeceğiz. Simdi önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. En kısa sürede ona hazırlanıp galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

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