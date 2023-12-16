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Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:42

Euroleague’de haftanın oyuncusu Kostas Sloukas oldu

İHA
Euroleague’de haftanın oyuncusu Kostas Sloukas oldu

THY Euroleague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

THY Euroleague'de 14. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos'un deplasmanda karşılaştığı ASVEL'i 89-81 mağlup ettiği mücadelede iyi performans sergileyen Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

33 yaşındaki basketbolcu, ASVEL karşısında 18 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile oynayarak, 29 verimlilik puanı aldı. Deneyimli basketbolcu ayrıca 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

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Euroleague’de haftanın oyuncusu Kostas Sloukas oldu
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