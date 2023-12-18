NBA’de Alperen Şengün’ün 20 sayısı Rockets’ın kazanmasına yetmedi

CEDİ OSMAN'DAN 14 SAYI

New Orleans Pelicans, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü 146-110 yendi. Üst üste 4. maçını kazanan Pelicans'ta C. J. McCollum 29 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 26 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Cedi Osman'ın 14 sayı ve 3 ribauntla oynadığı Spurs'te, Victor Wembanyama'nın 17, Julian Champagnie'in 15 sayılık katkıları sezonun 21. mağlubiyetini önleyemedi. Öte yandan, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, Orlando Magic'i 114-97 yenerek bu sezon 20. galibiyete ulaşan ilk takım oldu.