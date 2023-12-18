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Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:32 Son Güncelleme: 18.12.2023 10:39

NBA'de Alperen Şengün'ün 20 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

AA
NBA’de Alperen Şengün’ün 20 sayısı Rockets’ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 128-119 mağlup etti. Alperen, 20 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın "double-double" yaptığı mücadelede Rockets'ı yenen Bucks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bucks'ta Antetokounmpo 26 sayı, 17 ribaunt ve 3 asist, Lillard 39 sayı, 5 ribaunt ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu sezonki 10. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaunt ve 6 asist, Alperen Şengün ise 20 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

CEDİ OSMAN'DAN 14 SAYI
New Orleans Pelicans, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü 146-110 yendi. Üst üste 4. maçını kazanan Pelicans'ta C. J. McCollum 29 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 26 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Cedi Osman'ın 14 sayı ve 3 ribauntla oynadığı Spurs'te, Victor Wembanyama'nın 17, Julian Champagnie'in 15 sayılık katkıları sezonun 21. mağlubiyetini önleyemedi. Öte yandan, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, Orlando Magic'i 114-97 yenerek bu sezon 20. galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

SONUÇLAR
Boston Celtics-Orlando Magic: 114-97
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 110-146
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 128-119
Phoenix Suns-Washington Wizards: 112-108
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 114-118

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NBA'de Alperen Şengün'ün 20 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
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