NBA’de Pacers’ı yenen Clippers, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

LEBRON JAMES'İN "TRIPLE DOUBLE"I LAKERS'A YETMEDİ

Los Angeles Lakers, sahasında New York Knicks'e 114-109 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Knicks'te Jalen Brunson 29 sayıyla en skorer isim olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Lakers'ta ise LeBron James'in 25 sayı, 11'er ribaunt ve 11 asistlik "triple double"ı ile Anthony Davis'in 32 sayı, 14 ribauntluk "double double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.