Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Alperen için NBA All-Star oylaması başladı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 17:47

Alperen için NBA All-Star oylaması başladı

DHA
Alperen için NBA All-Star oylaması başladı

2024 NBA All-Star maçında yer alacak oyuncular için oylama süreci başladı.

Taraftarların oyları, ilk 5'e seçilecek oyuncular için önemli yer tutarken Houston Rockets'taki üstün performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Türk basketbolcu Alperen Şengün de öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve NBA.com üzerinden başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor.

2 BİN SAYI, BİN RİBAUNT VE 500 ASİSTE ULAŞAN EN GENÇ OYUNCU

Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Şengün; saha içi şutlarda %52.7'lik isabaet oranı yakalarken, 19.9 sayı, 8.9 ribaunt, 5.2 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla görev aldı. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.

ÖZEL OYLAMA GÜNLERİNDE OYLAR ÜÇ KAT SAYDIRILABİLİR

Her gün yeni bir oy verme hakkına sahip hayranlar, ayrıca özel günlerde kullanacakları oylarla da oylarını üçe katlayabilir. Bu özel günler ise; 25 Aralık Pazartesi, 1 Ocak Pazartesi, 5 Ocak Cuma, 12 Ocak Cuma, 15 Ocak Pazartesi ve 19 Ocak Cuma.

LEBRON JAMES: ALPEREN'İN HARİKA TOP TAŞIMA YETENEĞİ VAR, SAHAYI GÖREBİLİYOR, HARİKA PAS ATIYOR

Tarihin en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James ise, milli basketbolcu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Potada çok etkili olabiliyor. Harika top taşıma yeteneği var, sahayı görebiliyor, harika pas atıyor. O gerçekten çok iyi genç bir parça."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ülker iki ayrı holding kurdu…
Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
'Korkak' kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi
Operasyonu gördünüz mü Sevgili İyi Partililer
Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihaleleri PORTAŞ'ı böyle batırdı! İşte kötü yönetimin kara bilançosu
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki katliama tepki: İnsanlık adına utanç verici
Muhalefet toz duman
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Alperen için NBA All-Star oylaması başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA