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Giriş Tarihi: 23.12.2023

F.Bahçe Berlin’i yıktı

F.Bahçe Berlin’i yıktı
Yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarılacivertliler, Alba Berlin'i deplasmanda 91-82 devirip üst üste 3. galibiyetini aldı. Wilbekin attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, galibiyette başrolü oynadı. Kenardan gelen Papagiannis ise 15 sayı üretmeyi başardı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise sahasında Baskonia'ya 87-80 yenildi. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 9. mağlubiyetini aldı.

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F.Bahçe Berlin’i yıktı
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