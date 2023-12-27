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Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:31 Son Güncelleme: 27.12.2023 22:31

Kemal Danabaş: "Yine 100'lük yaptık..."

Kemal Danabaş: Yine 100’lük yaptık...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'in Galatasaray Çağdaş Faktoring'i rakip sahada 103-83 mağlup ettiği maçın ardından, sarı-kırmızılı rakibe karşı 100 sayı barajını aştıklarını ve başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Kemal Danabaş, sarı-lacivertli basketbolcuların parkede gereğini yaptığını dile getirdi.

Takımın sahada ne yapacağını çok iyi bildiğini vurgulayan Danabaş, "Avrupa'nın en büyüğü olarak buraya başımız dik geldik. Yine 100'lük yaptık, başımız dik ayrılıyoruz. Bu takım her türlü övgüyü hak ediyor. Camia arkamızda. Bizi sevenleri mutlu ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. Daha yolumuz uzun. Hem ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha yapacak çok işimiz var. Allah yardım ederse inşallah bu sezonu yine hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede bitireceğiz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in hedefinin yeniden Avrupa şampiyonluğu olduğunun altını çizen Danabaş, "FIBA Avrupa Ligi'ni aldık, Avrupa Süper Kupası'nı aldık. Şimdiki hedef FIBA Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanan tek Türk takımı olmak. İnşallah bunu başaracağız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar olan performanslarından dolayı takımımızı, tüm oyuncularımızı, hocamızı ayrıca tebrik ediyorum. Onlar da işin bilincinde. İnşallah bu işin sonunu getireceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA MAÇI YORUMU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili düşüncelerini aktaran Danabaş, galip geleceklerine inandığını vurguladı.

Danabaş, "Biz buraya geldik. Önce 'Ataköy mezar olacak' dediler, Ataköy olmadı. Şimdi 'Riyad mezar olacak' diyorlar. Kime mezar olacak göreceğiz. İnşallah kimseye mezar olmaz ama Fenerbahçe kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kemal Danabaş: "Yine 100'lük yaptık..."
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