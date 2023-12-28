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Giriş Tarihi: 28.12.2023 23:47 Son Güncelleme: 28.12.2023 23:47

Erdem Can: "Küçük detaylar sonucu belirledi"

Erdem Can: Küçük detaylar sonucu belirledi

A. Efes Başantrenörü Erdem Can, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Küçük detaylar maçın soncunu belirledi" dedi.

THY Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Efes'i 89-84'lük skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A. Efes Başantrenörü Erdem Can, "Oyuncularım son saniyeye kadar inanılmaz mücadele etti, inanılmaz savaştı. Plana sadık kaldık. Savunmada agresiftik. Küçük detaylar maçın soncunu belirledi. Hücumda boş şutları değerlendiremedik. Böyle zor maçları tek pozisyon belirleyebiliyor. Bu tip boş şutların kaçması takım ritmimizi de bozuyor. Euroleague çok uzun bir maraton. Her şey çok çabuk değişebilir. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

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Erdem Can: "Küçük detaylar sonucu belirledi"
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