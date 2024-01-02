Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’a mağlup!

Nigel Hayes-Davis kaydettiği 21 sayıyla takımın skoreri oldu. Scottie Wilbekin 14, Johnathan Motley de 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Euroleague'de üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugünkü sonuçla ligde 8. mağlubiyetini aldı.