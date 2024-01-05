Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bakan Bak’tan NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün’e destek
Giriş Tarihi: 5.1.2024 17:02 Son Güncelleme: 5.1.2024 17:03

Bakan Bak’tan NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün’e destek

İHA
Bakan Bak’tan NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün’e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek için paylaşımda bulundu.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, All-Star oylamasında yer alan oyuncular arasında. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, pivot Şengün için NBA All-Star oylamasında destek için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi destek zamanı. Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy 3 sayı çizgisi gerisinden buzzer beater etkisinde. All-Star yükleniyor."

Ayrıca Bakan Bak, Alperen Şengün'e oy vermek isteyen vatandaşların "vote.nba.com/en" adresi üzerinden oylamaya katılabileceklerini hatırlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Mutlak zafere ulaştıracağız
Kars'ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!
"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Pıhtı atma salgını mı var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
İstanbul’un adayı kim olacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten provokatif saldırıya tepki: Hem cahillik hem barbarlık
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bak’tan NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün’e destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA