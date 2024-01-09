Anadolu Efes, Ergin Ataman’a yenildi!

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 83-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos'ta 24 sayıyla Marius Grigonis oldu. Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 16 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 13'üncü mağlubiyetini alırken, başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 12'nci galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 21'inci haftasında 12 Ocak Cuma günü saat 20.30'da İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.

1'İNCİ PERİYOT: 25-14

DEVRE: 51-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57