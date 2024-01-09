Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Ergin Ataman'a yenildi!
Giriş Tarihi: 10.1.2024 00:57 Son Güncelleme: 10.1.2024 00:57

Anadolu Efes, Ergin Ataman'a yenildi!

Anadolu Efes, Ergin Ataman’a yenildi!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 83-76 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 83-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos'ta 24 sayıyla Marius Grigonis oldu. Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 16 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 13'üncü mağlubiyetini alırken, başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 12'nci galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 21'inci haftasında 12 Ocak Cuma günü saat 20.30'da İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.

1'İNCİ PERİYOT: 25-14
DEVRE: 51-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
SABAH ÖZEL! Fatih Camii'ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında! Saldırgan tutuklandı
Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Togg'un yeni modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüler
Murat Kurum’dan geçmiş olsun ziyareti: Fatih Camii’nin imamı saldırıya uğramıştı...
Murat Kurum sahaya indi: Milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk
Hilafet kartviziti
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan dört dörtlük galibiyet! Kara Kartal, deplasmanda Rizespor’u rahat geçti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, Ergin Ataman'a yenildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA